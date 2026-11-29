España celebra este domingo sus elecciones generales anticipadas en una jornada clave para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra retener el Palacio de la Moncloa o si se concreta un cambio de ciclo político encabezado por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Más de 38,6 millones de electores están convocados a renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 209 del Senado en unos comicios custodiados por más de 100.000 efectivos de seguridad, con centros de votación que permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (16:00 de la Argentina), momento en que dará inicio el escrutinio oficial.

El jefe del Ejecutivo y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el primero de los principales aspirantes en acudir a las urnas, emitiendo su sufragio alrededor de las 9:15 en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca —sin la compañía de su esposa, Begoña Gómez, quien había votado previamente por correo—. Ante la prensa, Sánchez sostuvo que en democracia «el mayor de los poderes es el voto» y llamó a una concurrencia masiva al asegurar que una alta participación permitirá reflejar fielmente la voluntad ciudadana y dotar de mayor fortaleza al próximo Gobierno para definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

Minutos después, cerca de las 10:30, Núñez Feijóo sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid acompañado por su esposa, Eva Cárdenas, pidiendo a los españoles que acudan a votar "sin miedo, con memoria e ilusión" ante una elección que calificó como un posible "antes y un después" en la política nacional. Consultado sobre las garantías del proceso, el dirigente conservador —quien llega con ventaja en los sondeos previos— afirmó confiar plenamente en el sistema democrático, los interventores y la limpieza del escrutinio, advirtiendo que si alguien intentara violentarlo sería detectado, en un escenario parlamentario sin segunda vuelta donde los escaños de Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) resultarán determinantes para articular una mayoría de investidura.