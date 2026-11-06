A su regreso de España, Javier Milei llamó “héroes” a los empresarios en la Rural

A su regreso de un breve viaje por España, el presidente Javier Milei calificó de “héroes” a los empresarios argentinos y defendió el rumbo económico de su Gobierno durante un encuentro de fin de año de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En su discurso, reivindicó la iniciativa privada, cuestionó el papel del Estado en la generación de riqueza y volvió a prometer la eliminación de las retenciones.

Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina”, expresó el mandatario ante los representantes del sector agropecuario.

Milei sostuvo que quienes arriesgan su capital para resolver problemas de la sociedad merecen ser considerados héroes. En ese sentido, destacó el papel del campo argentino y afirmó que los productores alimentan a 500 millones de personas.

Milei volvió a prometer la eliminación de las retenciones

Uno de los pasajes que generó mayor repercusión entre los asistentes fue cuando el Presidente se refirió a los derechos de exportación. Milei aseguró que su objetivo de largo plazo es que las retenciones desaparezcan, una definición que fue recibida con una tanda de aplausos en el auditorio.

Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, sostuvo, en una nueva crítica a las políticas económicas de gobiernos anteriores.

Milei también insistió en que la generación de riqueza corresponde al sector privado y no al Estado. Según su planteo, la función del sector público no debe ser obstaculizar la actividad de quienes producen e invierten.

Elon Musk, Tesla y la llegada de los autos eléctricos

Durante su discurso, Milei también recordó sus conversaciones con Elon Musk y destacó el desembarco de Tesla en la Argentina.

El Presidente afirmó que la compañía inaugurará sus operaciones en el país el 20 de noviembre y elogió al empresario estadounidense, a quien comparó con dos figuras históricas de la innovación.

Es el Edison de la actualidad, el Leonardo Da Vinci de la actualidad, es maravilloso”, expresó al referirse a Musk y a sus desarrollos tecnológicos, entre ellos el automóvil volador.

La llegada de Tesla representa uno de los movimientos recientes vinculados con la expansión de los vehículos eléctricos en el mercado argentino. La compañía tiene previsto iniciar una primera etapa de exhibición de automóviles en el shopping Unicenter, en Martínez, durante noviembre de 2026. La apertura de un espacio de ventas y la posibilidad de realizar pruebas de manejo están proyectadas para 2027.

Qué dijo Milei sobre educación

En otro tramo de su intervención, el Presidente hizo referencia a los resultados de las Pruebas Aprender y aseguró que se registraron mejoras en todas las categorías, incluso en los sectores más postergados del país.

La mención de Milei incorporó la educación a un discurso centrado principalmente en la actividad empresarial, la producción y el papel del Estado en la economía.

El contexto de las promesas al campo

La eliminación de las retenciones es uno de los reclamos históricos de las entidades agropecuarias. Durante su gestión, Milei convirtió esa demanda en uno de los ejes de su discurso económico, aunque las reducciones impositivas se aplicaron de manera gradual y con distintos alcances según las actividades.

En julio de 2026, durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, el Presidente había ratificado su intención de avanzar hacia un esquema sin derechos de exportación. También había mencionado la posibilidad de financiar esa reducción con el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería.

La discusión tiene especial importancia para las economías regionales, donde los derechos de exportación pueden incidir sobre la rentabilidad de las actividades productivas y la competitividad de las exportaciones.

En la Patagonia, por ejemplo, la fruticultura de Río Negro atravesó distintos cambios en el esquema tributario de las exportaciones de peras y manzanas, con consecuencias para productores y empresas exportadoras.