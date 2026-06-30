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Asumirá el 28 de julio

Perú: se confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa 

La candidata de Fuerza Popular cerró el escrutinio definitivo de la segunda vuelta con el 50,135% de los votos válidos, en una de las elecciones más reñidas de la historia peruana.

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Por Damián Szvalb

Periodista especializado en temas internacionales. Columnista en AM550 y 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 30 de junio de 2026 a las 12:57
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Fueron las elecciones mas parejas de la historia e Perú

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular fue confirmada como presidenta electa de Perú al concluir el escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cabo de una de las elecciones más reñidas que se tenga registro en ese país. 

Según detalló el organismo oficial, al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento.

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755, una diferencia de apenas 49.641 votos que retrata la polarización del electorado peruano y la paridad con la que se definió la contienda. El resultado pone fin a un proceso electoral marcado por la tensión y la incertidumbre, en el que ambos candidatos representaban proyectos políticos antagónicos para el país andino.

La confirmación de la ONPE habilita ahora el camino hacia la transición y la asunción de Fujimori, quien llega a la primera magistratura tras varios intentos previos por alcanzar la presidencia. El estrechísimo margen de victoria anticipa un escenario de gobernabilidad complejo, en un Congreso fragmentado y con una sociedad dividida casi en partes iguales entre las dos propuestas que se disputaron el balotaje.

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