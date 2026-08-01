Perú: seis personas murieron luego de que una avioneta turística se estrelló cerca de las Líneas de Nazca

Una avioneta que realizaba un vuelo turístico sobre las emblemáticas Líneas de Nazca, en el sur de Perú, se estrelló este sábado en una zona desértica próxima a Pueblo Viejo, en la región de Ica. A raíz del a tragedia, las seis personas que viajaban en la aeronave murieron.

La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pisco, punto habitual de partida para los recorridos aéreos que permiten observar desde el cielo los gigantescos geoglifos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Minutos después del despegue, según los primeros reportes, perdió estabilidad y cayó abruptamente en un sector alejado de los circuitos turísticos.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras observar una columna de humo en medio del desierto. Equipos de emergencia, bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, donde confirmaron que no había sobrevivientes. Los restos de la avioneta quedaron completamente destruidos por el impacto y el incendio posterior.

De acuerdo con información preliminar, entre las víctimas se encontraban el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros que habían contratado el servicio turístico para sobrevolar las históricas figuras trazadas sobre la Pampa de Nazca.

Un nuevo golpe para el turismo aéreo en Nazca

Las Líneas de Nazca constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Perú y reciben miles de visitantes cada año. Los sobrevuelos son una de las experiencias más demandadas por turistas nacionales y extranjeros debido a que permiten apreciar figuras de animales, formas geométricas y diseños de gran escala que solo pueden observarse plenamente desde el aire.

Tras el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Perú activó el protocolo correspondiente para siniestros aéreos e inició una investigación destinada a establecer las causas del hecho. Entre las hipótesis preliminares se analizan posibles fallas mecánicas y las condiciones meteorológicas al momento del vuelo.

Las autoridades acordonaron la zona para preservar evidencias mientras especialistas realizan peritajes sobre los restos de la aeronave. También solicitaron evitar especulaciones hasta contar con información oficial sobre el origen del accidente.

Mientras tanto, la comunidad de Nazca permanece conmocionada y acompaña a los familiares de las víctimas, que comenzaron a llegar a la región para colaborar con las tareas de identificación y los procedimientos oficiales.