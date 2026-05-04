Una avioneta de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial de cuatro pisos en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. El accidente dejó al menos dos muertos y dos heridos graves, además de provocar un amplio operativo de emergencia en una zona urbana densamente poblada.

La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pampulha y, según reportaron medios locales, el piloto habría informado problemas técnicos pocos minutos antes de perder el control. El avión terminó impactando contra la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio ubicado en el barrio Silveira.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el piloto y el copiloto. Los otros dos ocupantes sobrevivieron con heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la región. Las autoridades evacuaron preventivamente el edificio para evaluar posibles daños estructurales y descartar riesgos mayores.

El impacto evitó una tragedia aún mayor

De acuerdo con los primeros informes de bomberos y peritos aeronáuticos, el lugar exacto donde impactó la avioneta evitó que el accidente alcanzara departamentos habitados del edificio.

Vecinos de la zona relataron momentos de pánico tras escuchar una fuerte explosión y observar humo saliendo de la estructura. Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para controlar riesgos adicionales, asistir a los heridos y asegurar el perímetro.

El operativo incluyó la participación de bomberos, policía militar y especialistas en investigación aeronáutica, quienes ahora intentan determinar las causas exactas del siniestro.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla mecánica registrada poco después del despegue. Según medios brasileños, el piloto alcanzó a comunicar problemas técnicos antes de perder contacto con la torre de control.

Peritos analizan restos de la aeronave, registros de vuelo y comunicaciones previas al accidente para reconstruir los últimos minutos antes del impacto.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no confirmaron oficialmente si hubo una falla estructural, humana o climática involucrada en el hecho.

Cómo continúa la investigación

La investigación quedó en manos de organismos aeronáuticos brasileños y fuerzas de seguridad locales, que trabajan para establecer la secuencia exacta del accidente.

Mientras tanto, el edificio permanecerá bajo evaluación técnica para determinar si existen daños estructurales que comprometan su habitabilidad.

Las autoridades también intentan establecer el estado de mantenimiento de la aeronave y revisar antecedentes operativos del vuelo.