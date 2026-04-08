Este miércoles, la economía argentina experimentó una jornada marcada por la euforia financiera a nivel global, impulsada por la noticia de una tregua entre Estados Unidos e Irán que alivió tensiones en Medio Oriente.

Como consecuencia, el Riesgo País argentino registró una caída significativa del 9,7%, ubicándose cerca de los 551 puntos básicos, su nivel más bajo en el último ciclo. Este descenso refleja un rally inesperado en los activos argentinos, que sorprendió incluso a los analistas más optimistas.

El contexto internacional como motor para la reducción del Riesgo País

El principal motor detrás de esta mejora fue el contexto internacional. La reducción de la hostilidad en Medio Oriente generó calma en los mercados de materias primas y provocó una caída en el precio del crudo, lo que a su vez impactó positivamente en los activos financieros.

En las bolsas locales y neoyorquinas, los títulos públicos argentinos, especialmente los bonos Globales y Bonares, mostraron subas que oscilaron entre el 4% y el 6%. Este incremento en el precio de los bonos explica técnicamente la baja en el Riesgo País, ya que a mayor precio de los bonos, menor es la tasa de retorno requerida para financiar al país.

Desde la City porteña, operadores señalaron que “estamos viendo una combinación perfecta: un escenario externo que deja de ser hostil y una demanda local que busca capturar retornos en dólares ante la estabilización de las variables macro”.

Esta baja en el Riesgo País no solo representa un dato para los especialistas, sino que también abre oportunidades estratégicas para provincias como Mendoza, que podrían beneficiarse de un menor costo financiero.

De cara al futuro, el mercado permanecerá atento a la estabilidad de esta tregua internacional. Mientras tanto, el gobierno nacional celebra este respiro financiero, que le brinda mayor margen para continuar con su programa económico sin la presión inmediata de un costo de deuda elevado.

En paralelo, la caída del petróleo en un 15% tras la tregua también contribuye a descomprimir los precios de los combustibles, y el dólar oficial se mantuvo estable por tercer día consecutivo mientras el dólar blue bajó por debajo de los $1.400.