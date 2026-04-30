El precio del petróleo Brent superó los 126 dólares el barril en los mercados asiáticos, su nivel más alto en casi cuatro años, impulsado por las perspectivas de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz y la escalada de tensiones entre Washington y Teherán. El West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3% hasta los 110 dólares, después de haber crecido casi un 7% el miércoles. En ese marco, el gobierno de Estados Unidos trabaja en la construcción de una coalición internacional para reabrir el paso estratégico, según informó The Wall Street Journal, mientras el Mando Central del ejército estadounidense elaboró en paralelo un plan para lanzar "oleadas de ataques breves y contundentes" contra Irán con el objetivo de desbloquear las negociaciones, de acuerdo con lo revelado por el portal Axios.

El comandante del Mando Central estadounidense, Brad Cooper, anunció que las fuerzas bajo su mando interceptaron ya 42 embarcaciones comerciales que intentaban violar el bloqueo naval impuesto sobre los puertos iraníes. Según precisó en un comunicado publicado en X, los 41 petroleros actualmente varados transportan aproximadamente 69 millones de barriles valuados en más de 6.000 millones de dólares, lo que —sostuvo— "reduce aún más la capacidad de Irán para obtener ingresos por sus exportaciones de crudo". El bloqueo entró en vigor tras el fracaso de las negociaciones celebradas en Islamabad los días 11 y 12 de abril, y Washington ha dejado en claro que no tiene intenciones de levantarlo sin garantías nucleares concretas de Teherán.

Desde el lado iraní, el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei respondió con un mensaje desafiante difundido por Telegram, en el que afirmó que "el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será uno sin Estados Unidos". En el texto, Jamenei sostuvo que Irán "garantizará la seguridad del Golfo Pérsico y eliminará los abusos del enemigo hostil" y que "las nuevas reglas legales y la gestión del estrecho de Ormuz garantizarán el bienestar y el progreso para todas las naciones de la región". En otra declaración, el líder supremo afirmó que Irán "considera las tecnologías nucleares y de misiles como capital nacional", en una señal de que Teherán no está dispuesto a ceder en las condiciones que Washington exige como piso mínimo para cualquier acuerdo.

El escenario configura un callejón diplomático de creciente peligrosidad: Trump prolonga el bloqueo como herramienta de presión máxima, el ejército estadounidense tiene listo un plan de ataques de respaldo, y Teherán endurece su retórica mientras los mercados energéticos globales absorben el impacto de una crisis que, según las propias estimaciones del Pentágono, podría extenderse hasta fines de año incluso en el mejor de los escenarios posibles.