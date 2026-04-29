El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al 34%, su nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato, según la última encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre más de 1.200 adultos estadounidenses. El descenso —dos puntos menos que en la medición de mediados de abril— se atribuye principalmente a la creciente insatisfacción con el manejo del costo de vida, cuya aprobación específica bajó del 25 al 22%.

El conflicto con Irán, iniciado el 28 de febrero, generó un aumento de más del 40% en los precios de la gasolina en Estados Unidos, y la encuesta reveló que solo el 34% de los estadounidenses apoya esa guerra, tres puntos menos que en marzo. La impopularidad del conflicto entre las propias bases republicanas se consolida así como uno de los principales focos de desgaste político para la administración.

En ese contexto, el Senado —controlado por los republicanos— rechazó esta semana una resolución demócrata que buscaba limitar la autoridad de Trump para usar fuerzas militares contra Cuba sin autorización del Congreso, en una votación de 51 a 47. Solo los senadores republicanos Susan Collins y Rand Paul acompañaron la iniciativa opositora, mientras que el demócrata John Fetterman fue el único en votar en contra de su propio bloque. La derrota de la moción amplía el margen de acción del presidente sobre Cuba, país al que Trump señaló en marzo como su "próximo objetivo" tras Venezuela e Irán durante un foro de inversión en Miami.

En el plano simbólico, la administración avanza en una serie de iniciativas que colocan la figura de Trump en los emblemas del Estado. El Departamento de Estado anunció la próxima emisión de una cantidad limitada de pasaportes de diseño especial con la imagen del presidente, su firma en dorado y referencias a la Declaración de Independencia, en el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de la nación. La medida se suma a otras ya en marcha: la firma de Trump en los billetes de dólar, su imagen en monedas conmemorativas de oro y el cambio de nombre del aeropuerto internacional de Palm Beach en su honor, iniciativas que sus críticos leen como una personalización sin precedentes de los símbolos nacionales estadounidenses.