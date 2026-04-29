El presidente Donald Trump instruyó a su administración para prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán, descartando por el momento tanto la reanudación de los bombardeos como una retirada del conflicto, según informó The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. La decisión fue tomada tras reuniones con altos funcionarios de seguridad en la Casa Blanca y responde a la evaluación de Trump de que el bloqueo, pese a ser "un intento de alto riesgo", representa la opción con menor peligro relativo para forzar la capitulación nuclear de Teherán. La estrategia apunta a mantener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo, impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos mientras se sostiene el alto el fuego en medio de negociaciones estancadas.

Un elemento central en la decisión fue el rechazo de Trump a la propuesta iraní de tres fases para reabrir el estrecho de Ormuz y postergar las conversaciones nucleares. Según fuentes citadas por el diario estadounidense, el mandatario transmitió a sus asesores que esa oferta demuestra que Teherán "no estaba negociando de buena fe". Trump se mantiene firme en su exigencia mínima: que Irán se comprometa a suspender su enriquecimiento nuclear durante 20 años y acepte restricciones adicionales a partir de ese plazo, condiciones que Teherán ha rechazado hasta ahora en las conversaciones mediadas por Pakistán.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, respaldó la estrategia con un balance optimista: afirmó que Estados Unidos "cumplió sus objetivos militares" en la guerra y que, gracias al bloqueo de los puertos iraníes, Washington cuenta con "la máxima influencia sobre el régimen" de cara a las negociaciones para impedir que Teherán adquiera un arma nuclear. El escenario, sin embargo, tiene costos globales crecientes: con el estrecho de Ormuz aún bloqueado por minas y el Pentágono estimando hasta seis meses para su desminado, la prolongación del bloqueo amenaza con extender la crisis energética internacional hasta bien entrado el último trimestre del año.