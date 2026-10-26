Fuerzas políticas de peso que respaldaron la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro tomaron distancia de sus intenciones de judicializar los comicios y reconocieron formalmente la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) oficializara la victoria del actual mandatario con el 51,79 % de los votos válidos frente al 48,21 % del senador del Partido Liberal (PL), las principales cúpulas partidarias de la coalición conservadora se manifestaron a favor de respetar el orden constitucional, desestimando la iniciativa de solicitar la nulidad del proceso electoral.

Entre los pronunciamientos más destacados, el presidente del partido Republicanos, Marcos Pereira, subrayó la importancia de acatar el resultado de las urnas y llamó a construir un canal de diálogo institucional con el Congreso para gobernar en favor de la totalidad de la ciudadanía. En igual sentido se posicionó el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), al ratificar que el proceso se desarrolló en estricto apego a la Constitución de 1988, mientras que referentes de Unión Brasil y del Partido Progresista (PP) —como el senador electo Arthur Lira— remarcaron que el país hizo una elección democrática que exige actuar con responsabilidad cívica.

El contundente respaldo institucional otorgado por los aliados del bolsonarismo aísla la postura del candidato derrotado y deja sin margen político a su reclamo de invalidación. Asimismo, la rápida convalidación interna coincidió con la postura casi unánime de los Gobiernos sudamericanos y potencias globales que saludaron el triunfo del líder del PT, marcando un escenario de amplio consenso internacional sobre la legitimidad de su mandato de cara a la transición institucional.