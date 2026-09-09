El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, aseguró ante la Cámara de los Comunes que su gobierno mantendrá una postura "implacable" en la defensa de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. La declaración constituyó su primera pronunciación pública en torno al tema tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual revisión del respaldo diplomático de Washington, y luego de que el mandatario argentino, Javier Milei, anunciara sanciones dirigidas a las empresas que operan en el archipiélago.

Durante la sesión de preguntas parlamentarias, y en respuesta a la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, el jefe de Estado británico reiteró el principio de autodeterminación de los insulares, en línea con la doctrina sostenida por las administraciones laboristas y conservadoras desde 1982. Burnham enfatizó que la posición respecto al estatus territorial del archipiélago no registrará variaciones bajo su mandato y subrayó el respeto de su administración hacia la voluntad expresada por los habitantes de las islas en consultas populares previas.

La intervención de Burnham fija la postura oficial del Ejecutivo británico frente a un escenario de renovada tensión diplomática internacional. El posicionamiento responde de forma directa a la estrategia de la Casa Blanca, que busca utilizar la controversia del Atlántico Sur como elemento de presión para exigir un incremento en las contribuciones presupuestarias de defensa por parte de los miembros de la OTAN, al tiempo que reafirma el rechazo de Londres ante las medidas económicas dispuestas desde Buenos Aires.