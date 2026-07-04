Putin anunció la "completa liberación" de Lugansk y reclamó Kostiantinivka: Ucrania lo desmiente

El presidente Vladimir Putin anunció la "completa liberación" de la República Popular de Lugansk, el territorio ubicado al este de Ucrania que integra el Donbás, y el Kremlin proclamó simultáneamente la toma de Kostiantinivka, una ciudad clave en la provincia de Donetsk cuya captura Moscú perseguía desde hace meses.

"La completa liberación de la República Popular de Lugansk fue concluida recientemente", declaró Putin durante una visita a un puesto de mando cuya ubicación no fue revelada, donde recibió el informe de sus altos mandos y elogió la supuesta toma de Kostiantinivka como "un importante logro estratégico".

El Kremlin difundió imágenes de soldados con banderas rusas en lo que presentó como zonas de la ciudad, aunque Ucrania desmintió de inmediato el anuncio. Un portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas, Andrii Kovalov, reconoció que se llevan a cabo "labores defensivas dentro del casco urbano y en los alrededores" frente a grupos de infantería rusa que ingresan para operaciones de sabotaje, pero negó que la ciudad haya caído.

La disputa por Kostiantinivka tiene una dimensión estratégica que explica la urgencia de ambas partes por controlar el relato. La ciudad funciona como parapeto en el camino que Rusia quiere abrir hacia Kramatorsk y, más al norte, hacia Sloviansk, los dos principales bastiones que le quedan a Kiev en la disputada provincia de Donetsk.

Perder Kostiantinivka significaría para Ucrania un retroceso de enorme magnitud: la ciudad ha servido de retaguardia en las batallas de Bajmut, Chasiv Yar y Toretsk, y su caída abriría una autopista hacia los últimos grandes centros urbanos bajo control ucraniano en el Donbás. De confirmarse la toma rusa, sería además la localidad más importante capturada por Moscú desde la caída de Bajmut en 2023, un hito que Putin necesita urgentemente en un frente donde en mayo y junio sus fuerzas perdieron terreno ante la resistencia ucraniana.

La realidad sobre el terreno, sin embargo, dista del triunfalismo del Kremlin. Ya en ocasiones anteriores Rusia había dado por tomada Kostiantinivka —y otras ciudades como Pokrovsk— sin que el control se materializara. Hace diez días se informó que soldados rusos habían irrumpido en el casco urbano, y la ruta que conecta la ciudad con Kramatorsk lleva meses siendo bombardeada a diario, cubierta con redes de pesca como defensa improvisada contra los drones.

De los 70.000 vecinos que habitaban Kostiantinivka antes de 2022, apenas el 10% permanecía en octubre pasado en una ciudad ya entonces en ruinas. Este mismo sábado, Ucrania anunció un nuevo ataque contra una refinería en San Petersburgo, en el marco de su estrategia de golpear la infraestructura energética rusa, en una guerra que según un estudio reciente acumula más de dos millones de víctimas entre muertos y heridos de ambos bandos.