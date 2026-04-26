Cole Allen, el hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, es un maestro de escuela de 31 años oriundo de California que vivía en Torrance, localidad ubicada al sur de Los Ángeles. Lejos del perfil que podría esperarse, Allen tenía una sólida formación académica: estudió ingeniería en el California Institute of Technology —CalTech, una de las universidades privadas más prestigiosas del país— y acababa de completar, en 2025, un máster en ciencias de la computación. Además de ejercer la docencia en un programa especializado para alumnos con rendimiento diferenciado, desarrollaba videojuegos y había sido reconocido como maestro del mes en diciembre de 2024.

El sospechoso irrumpió corriendo en el lobby del Hotel Washington Hilton portando una escopeta de caza, una pistola y al menos un cuchillo, y llegó a cruzar disparos con los agentes del Servicio Secreto antes de ser reducido. Según confirmó el propio Trump en una conferencia de prensa posterior, Allen "ni de lejos se había llegado a acercar a las puertas del salón de baile" donde se desarrollaba la cena. Un agente resultó alcanzado por un disparo, pero se salvó gracias a su chaleco antibalas y fue dado de alta horas después. Las autoridades informaron que Allen fue acusado de asalto y porte ilegal de armas de fuego, y que no se cree que haya tenido cómplices.

Las motivaciones del atacante siguen siendo una incógnita. El FBI acordonó su vivienda en Torrance mientras avanza la investigación para determinar si actuó solo y qué lo llevó a viajar hasta Washington y registrarse como huésped en el mismo hotel donde se celebraba el evento. Trump, que publicó en sus redes sociales la foto de Allen reducido en el suelo con el torso descubierto, reconoció que "no se sabía mucho más por el momento" sobre sus razones. El episodio es considerado el tercer intento de atentado contra el presidente en menos de dos años, y vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad en eventos masivos que reúnen a la cúpula del poder estadounidense.