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Escala la tensión

Donald Trump canceló el viaje de representantes de Estados Unidos a Pakistán para mantener conversaciones con Irán

Así lo anunció el mandatario norteamericano a través de la red social Truth Social. "Ellos saben qué deben hacer", señaló.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 17:20
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Donald Trump canceló el viaje de representantes de EEUU a Pakistán para mantener conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán, para reunirse con sus pares iraníes.

"Nadie sabe quién está a cargo"

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

Trump afirmó que Estados Unidos tiene “todas las cartas, ellos ninguna”, y añadió que “si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

Más temprano, el mandatario estadounidense  había mencioando a la cadena Fox News que había cancelado el viaje planeado de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff a Pakistán.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.-

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