El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán, para reunirse con sus pares iraníes.

"Nadie sabe quién está a cargo"

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

Trump afirmó que Estados Unidos tiene “todas las cartas, ellos ninguna”, y añadió que “si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

Más temprano, el mandatario estadounidense había mencioando a la cadena Fox News que había cancelado el viaje planeado de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff a Pakistán.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.-