El presidente Donald Trump fue evacuado abruptamente este sábado por la noche de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca luego de que un hombre armado abriera fuego en el vestíbulo del Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento. El Servicio Secreto activó de inmediato el protocolo de emergencia y sacó escoltados del salón al presidente, a la primera dama Melania Trump, al vicepresidente JD Vance y a los principales miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y el director del FBI Kash Patel. El sospechoso, identificado como Cole Allen, un californiano de 31 años que se hospedaba como huésped en el hotel, fue reducido y detenido; se espera que comparezca ante un juez el lunes.

Desde el interior del salón, los comensales —periodistas, funcionarios y legisladores que acababan de comenzar el primer plato— escucharon varios disparos. Según testigos, un agente gritó "¡Disparos!" en medio de la confusión inicial, y muchos de los presentes se cubrieron o se tiraron al suelo. Allen llevaba consigo una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y llegó a disparar contra un agente del Servicio Secreto que se salvó gracias a su chaleco antibalas y fue dado de alta del hospital horas después. Trump publicó en Truth Social que había sido "una noche intensa" y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad, al tiempo que recomendó que "el espectáculo continúe", aunque finalmente la cena no se reanudó.

Horas después del incidente, Trump ofreció una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca, aún vestido de esmoquin, en la que señaló que el atacante "parece haber actuado solo, como un lobo solitario", aunque aclaró que la investigación seguía su curso. El FBI acordonó la vivienda de Allen en Torrance, un suburbio de Los Ángeles. Se trata del tercer atentado que el presidente sobrevive: el primero ocurrió en julio de 2024, cuando un francotirador le rozó la oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania; el segundo, en septiembre de ese mismo año, cuando un hombre armado fue descubierto en un campo de golf de Florida con planes de asesinarlo. La asistencia de Trump a la gala —la primera como presidente en ejercicio— había generado gran expectativa, precisamente por su relación históricamente tensa con buena parte de la prensa acreditada en Washington.