Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei. Aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento Sea Lion. Las compañías difundieron una declaración conjunta luego del discurso presidencial.

El mandatario había anunciado sanciones contra las empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

La respuesta de las petroleras

Las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto. Remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes. Operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas. Señalaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron que los anuncios no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion. "La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", indicaron en su comunicado.

Los anuncios de Milei en cadena nacional

La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei. El presidente anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.

Las petroleras desafían a Milei y aseguran que seguirán con el proyecto Sea Lion en Malvinas

El mandatario anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas. También anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones. Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur. Se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo. En caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. También abarca a Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rockhopper y Navitas ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas. Enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.

La reacción de los mercados

Pese a que las petroleras minimizaron las consecuencias, sus acciones registraron bajas durante la jornada de este viernes. Los papeles de Rockhopper retrocedían más de un 5% en la Bolsa de Londres. Los títulos de Navitas perdían alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Las dos compañías ya habían sido objeto de sanciones argentinas por sus actividades vinculadas con Malvinas. Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas en 2022. En la zona también existen licencias de exploración en manos de otras compañías. Entre ellas se encuentran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Milei sostuvo durante su discurso que la Argentina buscará impedir que las empresas involucradas puedan desarrollar actividades en el territorio continental. El Gobierno también pretende extender el alcance de las medidas a accionistas, directivos y proveedores. También avanzará sobre otras actividades económicas desarrolladas en Malvinas.