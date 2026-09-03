Malvinas, Trump y Milei: una declaración que sacudió el tablero, pero todavía no cambia la posición de Estados Unidos

La declaración de Donald Trump sobre las Islas Malvinas le dio una alegría al presidente Javier Milei, pero también obliga a ser prudentes. Por ahora, estamos frente a una declaración importante del mandatario estadounidense, pero no ante un cambio formal de la política de Estados Unidos respecto de la soberanía de las islas.

Trump hizo esta sugerencia en el marco de una disputa que mantiene con el gobierno de Reino Unido y con Europa por cuestiones presupuestarias. Hay que entender también ese contexto. La posibilidad de que Estados Unidos pueda modificar su posición frente a Malvinas ya había aparecido mencionada en un documento del Departamento de Guerra estadounidense, vinculada, entre otras cuestiones, a la poca colaboración británica en materia presupuestaria de defensa dentro de la OTAN y también a la guerra en Irán.

Lo novedoso ahora es que Trump lo expresó abiertamente, y eso, naturalmente, tiene una importancia política y diplomática. Pero hay que mirar con atención qué significa realmente este eventual cambio.

Estados Unidos históricamente ha mantenido una posición neutral en términos formales frente a la disputa por Malvinas. En las votaciones de Naciones Unidas relacionadas con la cuestión de las islas, particularmente en el Comité de Descolonización, ha sostenido esa posición. Eso no significa que políticamente y diplomáticamente Estados Unidos no tenga una relación mucho más cercana con Gran Bretaña. Por el contrario: el Reino Unido es uno de sus principales aliados históricos en Europa y existe entre ambos países una relación de alrededor de 200 años.

Estados Unidos históricamente ha mantenido una posición neutral en términos formales frente a la disputa por Malvinas. En las votaciones de Naciones Unidas relacionadas con la cuestión de las islas, particularmente en el Comité de Descolonización, ha sostenido esa posición

Por eso, si Washington decidiera efectivamente modificar esa postura, el impacto político y diplomático sería muy fuerte. Ahora bien, una cosa es que Estados Unidos deje de mantener una posición neutral y otra que eso implique automáticamente un cambio en la situación de las Islas Malvinas.

Estados Unidos podría adoptar una posición política más clara a favor de la soberanía argentina sin que eso modifique por sí mismo la situación existente en el archipiélago. Sería, eso sí, un hecho de enorme importancia geopolítica.

También hay que tener presente la reacción británica. Gran Bretaña salió rápidamente a reafirmar que las Malvinas seguirán siendo británicas y volvió a sostener el argumento de la autodeterminación de los habitantes de las islas. Esa es una posición que Argentina no acepta, porque considera que se trata de una población implantada a partir de la ocupación británica. Es decir, Gran Bretaña mantiene firme su postura.

Por ahora, entonces, no hay un cambio fuerte en la situación concreta. Lo que existe es una declaración de Trump que tiene un impacto político y diplomático muy importante, justamente por quién la hizo y por la relación histórica entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y en este escenario aparece la decisión de Javier Milei de hablar este jueves por cadena nacional sobre Malvinas. Es una convocatoria que genera preguntas.

También habrá que preguntarse si el Gobierno está decidido a colocar Malvinas como un tema de campaña electoral. Eso sería llamativo porque, si hay algo que históricamente ha unido a los argentinos, es precisamente el reclamo de soberanía sobre las islas. Malvinas atraviesa las diferencias políticas.

Hay que ver si existe algo detrás de esta decisión que todavía no conocemos. Hasta ahora no hubo ningún documento oficial del gobierno de Estados Unidos que diga expresamente que Washington va a cambiar su posición sobre las islas. Por eso habrá que esperar qué anuncia Milei y, sobre todo, cómo se expresa sobre el tema.

También habrá que preguntarse si el Gobierno está decidido a colocar Malvinas como un tema de campaña electoral. Eso sería llamativo porque, si hay algo que históricamente ha unido a los argentinos, es precisamente el reclamo de soberanía sobre las islas. Malvinas atraviesa las diferencias políticas.

Lo concreto es que Trump abrió una posibilidad que hasta hace poco parecía muy difícil de imaginar. Pero no debemos confundir una declaración con una decisión.

Sin embargo, en los últimos tiempos el tema volvió a adquirir una enorme visibilidad. Basta recordar lo ocurrido con aquella bandera y la repercusión internacional que tuvo el reclamo argentino. El tema llegó a las tapas y a las páginas de diarios de distintos lugares del mundo y volvió a demostrar la fuerza que conserva la cuestión Malvinas. Quizás el Gobierno esté viendo algo que nosotros todavía no estamos viendo.

Por ahora, lo concreto es que Trump abrió una posibilidad que hasta hace poco parecía muy difícil de imaginar. Pero no debemos confundir una declaración con una decisión. Habrá que esperar. Esperar qué dice Milei este jueves. Esperar si aparece algún documento oficial de Washington. Y esperar, fundamentalmente, si las palabras de Trump se transforman en una nueva posición de Estados Unidos frente a Malvinas. Porque si eso finalmente ocurre, el impacto político y diplomático será enorme