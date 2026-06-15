El primer ministro británico Keir Starmer anunció desde Downing Street la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 16 años, una medida que entrará en vigor a partir de la próxima primavera y que convierte al Reino Unido en uno de los países con las restricciones más amplias del mundo en materia de acceso infantil a plataformas digitales. "Como padre, sé que todos quieren que sus hijos crezcan de un modo seguro y feliz, y la situación actual no está funcionando bien", afirmó Starmer, quien enmarcó la decisión en la necesidad de proteger el bienestar infantil frente a plataformas que, en su diagnóstico, están "fallando a los menores". La prohibición abarcará Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, aunque WhatsApp y Signal quedarán excluidas de la restricción, y se extenderá también a servicios de gaming y plataformas de live streaming.

El primer ministro utilizó una analogía para anticiparse a los argumentos sobre la efectividad práctica de la medida: "No hemos dejado de prohibir el alcohol porque algún menor haya sido capaz de comprar bebida, así que sería ridículo seguir ese argumento". Starmer subrayó además la dimensión cultural y normativa de la iniciativa, más allá de su aplicación concreta: "Las leyes son una expresión de nuestros principios, configuran el contrato social, y la que vamos a aprobar cambiará el debate público entre los padres y las expectativas de los menores en el medio y largo plazo". El gobierno británico prometió que los ciudadanos pueden esperar "que tomemos medidas" y que la administración pondrá "siempre a los padres y a los menores por delante de cualquier otra cosa".

El anuncio de Starmer se produce en el marco de una tendencia global en aceleración. Australia fue en diciembre pasado el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años; Canadá presentó esta semana un proyecto de ley en la misma dirección; y Brasil, Indonesia, Francia, España y Corea del Sur estudian o desarrollan restricciones similares. La encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial, publicada el mes pasado, también alertó sobre los riesgos de los chatbots y plataformas digitales para el desarrollo infantil. Para Starmer, cuyo gobierno atraviesa un momento de desgaste político tras el desastre electoral en Andalucía y las tensiones con Washington, la medida ofrece además un terreno de consenso social amplio en un momento en que necesita mostrar iniciativa en política doméstica.