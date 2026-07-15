El bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes entró en vigor tal como había anunciado el Comando Central, que confirmó simultáneamente nuevos ataques contra capacidades militares iraníes en torno al estrecho de Ormuz. La reanudación del bloqueo —que ya había estado vigente entre abril y junio— llega en el día en que el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que Teherán no tiene "ninguna obligación" con el memorando de entendimiento de Islamabad firmado el 17 de junio: "Actualmente no existe ninguna obligación derivada del memorando de entendimiento de Islamabad que siga siendo válida y esté en vigor, ni para Estados Unidos ni para la República Islámica de Irán", afirmó en la emisora estatal IRIB. El argumento iraní es que el núcleo del acuerdo era el cese de operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y que los ataques israelíes contra Hezbolá —que continuaron pese a la tregua— invalidaron el compromiso desde el lado occidental.

En medio de la escalada, Trump realizó un giro notable respecto al anuncio del día anterior: descartó el peaje del 20% sobre la carga que transitara por Ormuz y lo reemplazó por "acuerdos comerciales y de inversión" de los países del Golfo en Estados Unidos, en un movimiento que reveló que la medida había generado resistencia entre los aliados regionales que Washington necesita para mantener el bloqueo. Simultáneamente, según informó Axios citando funcionarios estadounidenses e israelíes, Trump presionó al primer ministro Benjamin Netanyahu para que retire sus fuerzas de Siria y el Líbano, en lo que sería el pedido más directo de Washington a Israel desde el inicio del conflicto para reducir su presencia militar en la región, posiblemente como parte de una negociación más amplia para contener la escalada con Irán.

Irán lanzó ataques de represalia contra Kuwait, que fueron repelidos con misiles Patriot estadounidenses, aunque los funcionarios advirtieron que las reservas de ese sistema son "más limitadas". Las fuerzas estadounidenses lanzaron nuevos ataques contra objetivos militares iraníes para "eliminar amenazas emergentes", y un funcionario describió la región como un "entorno dinámico" en el que EE.UU. ataca e Iran y defiende a sus aliados en simultáneo. Con el bloqueo naval activo, el memorando declarado muerto por Teherán, ataques en múltiples países del Golfo y Trump preparando un discurso a la nación para el jueves, el conflicto en Medio Oriente entró en una fase que ya no tiene los frenos diplomáticos que durante semanas contuvieron la escalada.