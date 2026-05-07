El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro destinado a aliviar las tensiones acumuladas entre Washington y la Santa Sede tras las duras críticas que el presidente Donald Trump dirigió al pontífice en las últimas semanas. Rubio permaneció dos horas y media en el Palacio Apostólico antes de partir en un convoy bajo estrictas medidas de seguridad, y también se entrevistó con el cardenal Pietro Parolin, uno de los principales diplomáticos de la Santa Sede. La embajada de Estados Unidos ante el Vaticano fue escueta en su descripción de lo conversado: indicó que León XIV y Rubio hablaron sobre "temas de interés mutuo en el hemisferio occidental", sin precisar detalles sobre el contenido de los intercambios.

El encuentro tuvo también un momento distendido que circuló en el video oficial del Vaticano: Rubio le entregó al Papa un pequeño balón de fútbol de cristal y bromeó diciendo que sabía que León, originario de Chicago, era más bien un "aficionado al béisbol" y conocido fanático de los White Sox. El gesto informal buscó transmitir cercanía entre el primer papa estadounidense de la historia y el jefe de la diplomacia de su país natal, en un contexto de relación institucionalmente tensa. León XIV había respondido días atrás a las críticas de Trump con una frase directa: "Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad", en referencia a las acusaciones del presidente de que el pontífice estaba "poniendo en peligro a muchos católicos" con su postura frente al programa nuclear iraní.

La visita de Rubio al Vaticano se produce en el marco de una gira europea que también incluyó reuniones con funcionarios italianos, y llega en un momento en que la administración Trump busca recomponer vínculos con aliados desgastados por la guerra en Irán y la retórica presidencial. El papa León XIV se ha consolidado en las últimas semanas como una de las voces más críticas del conflicto en Medio Oriente, reclamando el diálogo por sobre cualquier opción militar y defendiendo el histórico rechazo de la Iglesia a las armas nucleares. La reunión con Rubio no disipó esas diferencias de fondo, pero abrió al menos un canal diplomático entre Roma y Washington en un momento en que ambas partes parecen necesitarlo.