El papa León XIV salió a responderle directamente al presidente Donald Trump, quien lo había acusado en una entrevista televisiva de "poner en peligro a muchos católicos" por su postura frente al programa nuclear iraní. El Pontífice de origen estadounidense fue tajante:

"Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto", dijo.

León XIV recordó que su posición es coherente con su mensaje inaugural de mayo de 2025 y reafirmó que la misión de la Iglesia es, primordialmente, "predicar el Evangelio y la paz", en una respuesta que marca una nueva y explícita distancia entre Roma y Washington.

El Papa fue más allá de la réplica puntual y aprovechó la ocasión para plantear un debate teológico y político de fondo. Al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa —concepto históricamente reconocido por la doctrina católica—, León XIV advirtió sobre la dificultad de aplicar categorías antiguas a la realidad contemporánea.

"La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia", reconoció, aunque aclaró que, desde la entrada en la era nuclear, "todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales". Para el Pontífice, la prioridad absoluta debe ser el diálogo antes que cualquier riesgo de conflicto atómico, en una postura que choca frontalmente con la estrategia de presión máxima que Trump aplica sobre Irán.

El cruce de alto voltaje entre el Papa y el presidente estadounidense se produce en un momento de particular sensibilidad diplomática: en menos de 48 horas, León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado Marco Rubio, cuya visita busca precisamente aliviar las tensiones generadas por los ataques de Trump al pontífice en redes sociales, donde llegó a calificarlo de "terrible". El encuentro entre Rubio —católico practicante— y el primer papa estadounidense de la historia tendrá como telón de fondo esta disputa pública sobre la guerra, las armas nucleares y el rol de la Iglesia en los conflictos del siglo XXI.