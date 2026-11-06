En un nuevo mensaje público difundido a través de sus redes sociales, el dimitente presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que se presentará ante el Congreso Nacional para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político iniciado en su contra.

Peña afirmó que afrontará el proceso institucional aportando argumentos y material probatorio para colaborar plenamente con las autoridades judiciales y parlamentarias en el esclarecimiento del colapso del Ueno Bank.

"La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", enfatizó el mandatario, añadiendo que rendir cuentas constituye una responsabilidad ineludible frente al pueblo paraguayo.

El jefe de Estado hizo especial hincapié en la urgencia de separar la resolución de la crisis financiera de la disputa por la conducción del Poder Ejecutivo. En ese sentido, aseveró que la devolución de los fondos a los cerca de tres millones de clientes afectados "no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo" ni paralizar las soluciones económicas requeridas por las familias.

Peña sostuvo que la investigación de eventuales ilícitos y el reembolso de las garantías deben avanzar en simultáneo sin que la discusión política sea utilizada como argumento para dilatar las respuestas operativas del sistema bancario.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a mantener la paz social y la serenidad en las calles en medio del clima de ebullición e incertidumbre que atraviesa el país. Al manifestar que su "suerte personal no está por encima del Paraguay. Peña se comprometió a acatar el resultado final que dictamine la nómina legislativa en estricto apego a la Constitución Nacional, insistiendo en que la demanda de la población despojada de sus depósitos merece ser atendida con información transparente y medidas concretas de contención estatal.