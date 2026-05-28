La casa de subastas Sotheby's en Nueva York confirmó que el próximo 14 de julio saldrá a la venta uno de los esqueletos de Tiranosaurio rex más grandes y completos descubiertos hasta la fecha, conocido como "Gus".

Este ejemplar vivió hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Cretácico Tardío. Fue encontrado en terrenos privados del condado de Harding, Dakota del Sur, en excavaciones realizadas durante las temporadas 2021, 2022 y 2023.

Gus costará al menos 20 millones de dólares

El análisis de su tamaño y desarrollo óseo permitió determinar que "Gus" correspondió a un individuo adulto, de gran tamaño y robustez. Está montado en una estructura de acero diseñada especialmente para exhibirlo en una postura depredadora.

Sotheby's sacará a subasta 'Gus', uno de los T. rex más completos y valiosos jamás hallados

Tras una tasación oficial, Sotheby's estableció un precio inicial entre 20 y 30 millones de dólares, convirtiendo a este fósil en el dinosaurio con el precio base más elevado en la historia de las subastas de este tipo.

Desde la casa de subastas destacan que se trata de "un esqueleto montado excepcional, listo para exhibición". El fósil mide aproximadamente 11,6 metros de longitud corporal y 3,8 metros de altura. Su cráneo alcanza los 137 centímetros, mientras que el fémur mide 128,9 centímetros.

"Gus" está compuesto por un total de 183 elementos óseos fósiles, incluyendo 30 de las 32 costillas abdominales, un hallazgo poco común. El esqueleto está alrededor de un 63 % completo, lo que representa entre el 75 % y el 80 % de la masa ósea del animal.

El cráneo del espécimen está excepcionalmente conservado, con cerca del 82 % de los huesos representados, incluyendo las seis denticiones. Entre otros elementos raros, cuenta con un par de húmeros, una fúrcula —conocida como hueso de la suerte—, dos pies en excelente estado (solo existe otro ejemplar con ambos pies bien conservados), además de pelvis y vértebras cervicales, dorsales, sacras y caudales.

Este hallazgo representa una oportunidad única para coleccionistas y museos, dado su gran valor científico y la rareza del espécimen. La subasta de "Gus" promete ser un evento histórico en el mercado de fósiles.