Una persona murió y al menos otras 30 resultaron heridas debido a una explosión y un incendio ocurridos este viernes 22 de mayo en un astillero en Staten Island, en la ciudad de Nueva York. Se desconocen las causas del siniestro.

Inicialmente, desde el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) las autoridades habían informado una cifra de 16 heridos, tres de los cuales se encontraban en grave estado. Los más comprometidos eran dos bomberos y un civil.

Luego, la cifra de heridos se incrementó a 36 y uno de los bomberos, cuya situación era delicada, falleció. Además, hubo once bomberos y dos miembros de los servicios médicos de emergencia que resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica.

Según recogen distintas agencias de noticias, el incendio comenzó a las 15:30 (hora de Nueva York) y casi cincuenta minutos más tarde se registró una explosión de gran magnitud.

"Se esperan demoras en el tráfico, cierre de calles, interrupción masiva del tránsito y personal de emergencia cerca de Richmond Terrace & Avenida Mersereau, en Staten Island. Utilice rutas alternativas", indicaron las autoridades a partir de un aviso difundido en X por el sistema oficial de notificación de emergencias de Nueva York.

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