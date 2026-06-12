SpaceX salió a bolsa este viernes en la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando 75.000 millones de dólares al vender 556 millones de acciones a 135 dólares cada una, y convirtiendo a su fundador Elon Musk en el primer trillonario del mundo. Las acciones superaron los 165 dólares en las primeras horas de cotización —un alza del 22% respecto al precio de oferta— elevando la valoración de la compañía por encima de los 2 billones de dólares, cifra que la ubica como la sexta empresa estadounidense más grande en bolsa, detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon. El debut superó ampliamente el récord anterior, que pertenecía a Saudi Aramco con 29.400 millones recaudados en 2019, y atrajo pedidos de inversores por más de 350.000 millones de dólares, según Bloomberg, en una señal del apetito sin precedentes del mercado por empresas en la intersección del espacio y la inteligencia artificial.

La fortuna personal de Musk, que conserva aproximadamente la mitad de las acciones de SpaceX y mantiene el 82,4% del poder de voto tras la operación, supera el billón de dólares y excede el Producto Bruto Interno (PBI) de Taiwán, Irlanda, Suecia y Singapur combinados. Para dimensionar la cifra: habría que sumar las fortunas de las cuatro personas más ricas del planeta después de Musk —Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison y Jeff Bezos— para apenas aproximarse a su patrimonio actual. Musk fundó SpaceX en 2002 con el objetivo de construir cohetes; la empresa se expandió al sector de telecomunicaciones con Starlink en 2021 y, en febrero de este año, fusionó SpaceX con xAI, su empresa de inteligencia artificial que incluye la plataforma de redes sociales X, convirtiendo a la compañía en un actor clave en ese sector.

El debut bursátil llega en un momento de efervescencia en Wall Street impulsada por la inteligencia artificial, y SpaceX no es la única gigante del sector que prepara su salida a bolsa: Anthropic ya anunció sus planes y se espera que OpenAI haga lo propio en los próximos meses. Musk explicó que los fondos obtenidos financiarán las enormes necesidades de capital de los negocios espaciales y de IA de la compañía, incluyendo el despliegue de satélites, la instalación de centros de datos en el espacio y, en última instancia, el establecimiento de una colonia humana en Marte. El hito convierte a Musk en una figura sin parangón en la historia del capitalismo: un individuo cuya riqueza personal supera la de la mayoría de los países del planeta y que, desde su fusión con el gobierno de Trump, ejerce una influencia simultánea sobre la política, la tecnología, el espacio y las comunicaciones globales que no tiene precedente histórico conocido.