En el tramo final de las elecciones para la alcaldía de Nueva York 2025, Andrew Cuomo recibió un respaldo público inesperado de dos figuras de alto perfil: el expresidente Donald Trump y el empresario Elon Musk.

Ambos líderes dejaron de lado al candidato republicano Curtis Sliwa y, en cambio, pidieron a los votantes que eligieran a Cuomo en lugar del demócrata Zohran Mamdani, quien según las encuestas es el favorito para ganar.

Donald Trump y su foco en la alcaldía de Nueva York

Donald Trump expresó en su plataforma Truth Social que "un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto por Mamdani" y añadió que, aunque "te guste o no Andrew Cuomo, en realidad no tienes otra opción. ¡Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico! ¡Él es capaz, Mamdani no!"

Por su parte, Elon Musk utilizó su red social X para apoyar a Cuomo y se burló del apellido de Mamdani: “¡Recuerda votar mañana en Nueva York! Tenga en cuenta que votar por Curtis es en realidad votar por 'Mumdumi' o como se llame. ¡VOTA POR CUOMO!”

Además, Trump advirtió que podría retener fondos federales para la ciudad si Mamdani resulta ganador. En un mensaje en Truth Social afirmó: "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable". Cabe destacar que Mamdani se define como socialista democrático, mientras Trump lo calificó de "comunista".

Zohran Mamdani respondió a estos apoyos en una entrevista con CNN, señalando que "Donald Trump se siente amenazado por nuestra campaña". El candidato calificó irónicamente el respaldo conjunto con la frase: “¡Menudo par!” y criticó a Cuomo llamándolo "títere" de quienes lo apoyan.

El aspirante demócrata también afirmó que el respaldo de Trump refleja que "este sería el mejor alcalde para él, no el mejor alcalde para la ciudad de Nueva York, no el mejor alcalde para los neoyorquinos, sino el mejor alcalde para Donald Trump y su administración".

La contienda electoral, que incluye también a Curtis Sliwa, definirá quién será el sucesor de Eric Adams en la alcaldía de Nueva York. El ganador asumirá el cargo la medianoche del 1 de enero de 2026 y su mandato se extenderá hasta la medianoche del 1 de enero de 2030, con posibilidad de un segundo mandato consecutivo.

Trump y Musk respaldan a Cuomo en NYC

Este inesperado apoyo de figuras nacionales y el cruce de declaraciones han marcado un giro en la campaña, generando gran expectativa en la ciudad más poblada de Estados Unidos justo antes de que cierren las urnas.