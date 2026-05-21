El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció un "reordenamiento" de su gabinete y abrió la puerta a la incorporación de nuevos actores políticos y sociales al Ejecutivo, en un intento por descomprimir la ola de protestas y bloqueos de rutas que sacude al país desde hace semanas. El mandatario realizó el anuncio en conferencia de prensa junto a varios ministros y reconoció con llamativa franqueza las dificultades de su gestión: "Se ha generado una suerte de falta de acercamiento a ciertos sectores para entender y comprender la dimensión del problema en Bolivia", admitió. Paz dirigió un mensaje particular a los manifestantes del occidente del país y de El Alto —epicentros de la conflictividad social— al anunciar que convocará "a todos aquellos que quieran participar del Gobierno".

El mandatario defendió sin embargo el balance de sus primeros seis meses en el poder y atribuyó buena parte de los conflictos actuales a problemas acumulados durante años bajo administraciones anteriores. "Llevamos seis meses, no son 20 años. Hemos humildemente aprendido apelaciones a un Estado que no resolvió", sostuvo, marcando distancia explícita con el Movimiento Al Socialismo. Paz reconoció en particular las demandas históricas del sector minero y de las regiones del occidente: "Son reclamos acumulados de hace 10 años atrás", señaló, en una lectura que busca desactivar la presión inmediata sin asumir responsabilidad por las causas estructurales de la crisis.

El anuncio del reordenamiento ministerial llega en un momento crítico para Bolivia, donde los bloqueos de rutas promovidos por agrupaciones campesinas alineadas con el expresidente Evo Morales —declarado en rebeldía y con orden de captura por un tribunal de Tarija— ya dejaron tres muertos y generaron una crisis humanitaria que requirió la intervención logística de Argentina con un avión Hércules para transportar alimentos. Paz fue categórico respecto al rumbo que no tomará: "Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó y el gas se acabó", afirmó, en una frase que resume tanto su diagnóstico económico como su posicionamiento político frente a quienes exigen su renuncia y el retorno de la hegemonía del MAS.