La policía israelí impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa celebrar la tradicional misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, en un episodio calificado como “grave” que empañó el inicio de la Semana Santa para millones de fieles en todo el mundo.

Según un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, el religioso, junto al custodio Francesco Ielpo, fue interceptado por las autoridades cuando se dirigía al templo en la Ciudad Vieja, sin procesión ni acto ceremonial, y obligado a regresar.

Por primera vez en siglos, las máximas autoridades católicas no pudieron oficiar la misa en el lugar considerado uno de los más sagrados del cristianismo, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La reacción internacional no tardó en llegar. El canciller italiano Antonio Tajani calificó el hecho como “inaceptable” y convocó al embajador de Israel para exigir explicaciones, mientras que la primera ministra Giorgia Meloni lo definió como una “ofensa no sólo para los creyentes”, remarcando la importancia de preservar el Santo Sepulcro como espacio de libertad religiosa.

La explicación de Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, para trasladarle su "profundo pesar" después de que la policía israelí le impidiera el paso cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro. A través de un comunicado, Herzog dijo que el incidente se debió "a preocupaciones de seguridad por la continua amenaza de ataques con misiles" de Irán, después de que en los últimos días se produjeran impactos en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Durante la jornada, también se expresó el papa León XIV, quien aludió al hecho en su misa de Domingo de Ramos en el Vaticano y pidió por la paz en Medio Oriente. El Pontífice sostuvo que los conflictos impiden a muchos cristianos vivir plenamente los ritos de Semana Santa y llamó a la comunidad internacional a trabajar por la reconciliación, en un contexto marcado por la violencia y la tensión creciente en la región.

