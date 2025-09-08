Un atentado terrorista a tiros en Jerusalén dejó seis muertos y 12 heridos

Al menos seis personas murieron y 12 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, con heridas de bala, en un ataque a tiros por parte de dos hombres que fueron "neutralizados" en el lugar del incidente, al norte de Jerusalén, según informaron la Policía israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA),

El último reporte del MDA indica que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot o Ramot Junction, una muy conocida intersección en el asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, cuando dos atacantes abrieron fuego, reportó el MDA.

La Policía israelí describió inicialmente a los atacantes como "terroristas", sin más detalles, y aseguró que fueron "neutralizados" allí mismo. "Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes", indicó un paramédico del MDA en un comunicado, y otro afirmó que "había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción". Según informaron varios medios israelíes, los atacantes supuestamente subieron a un colectivo y abrieron fuego contra los pasajeros.

Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad. "Dos terroristas palestinos asesinaron a judíos en autobuses en un cruce en entrada de Jerusalén", afirmó más tarde el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría, en una rueda de prensa junto a su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, retransmitida por internet.