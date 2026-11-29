Un terremoto de magnitud 5 sacudió el área metropolitana de Los Ángeles y otras localidades del sur de California este sábado 28 de noviembre de 2026. El movimiento tuvo su epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, frente a la costa, y se produjo a una profundidad aproximada de 12 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a las 9.30 de la mañana, hora local, y fue seguido por decenas de réplicas. La más intensa alcanzó una magnitud de 4,5. Aunque se reportaron roturas de vidrios, caída de elementos y daños menores en instalaciones, no hubo reportes iniciales de víctimas ni de heridos de gravedad.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles desplegaron personal desde sus 106 estaciones para inspeccionar infraestructura y evaluar posibles daños. Las autoridades también monitorearon las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y la refinería de Chevron en El Segundo.

El terremoto se sintió en distintas localidades de California

El movimiento fue percibido en una amplia zona del sur de California. Entre las localidades donde los residentes reportaron haber sentido las sacudidas estuvieron Torrance, Chatsworth, Irvine, Rancho Palos Verdes y Oxnard, además de distintos sectores de Los Ángeles.

El USGS ubicó el epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en el océano Pacífico. La profundidad informada fue de aproximadamente 12,2 kilómetros.

La magnitud quedó establecida en 5,0 después de distintas estimaciones preliminares. El organismo mantiene el evento identificado como el posible sismo principal de una secuencia sísmica.

Más de 40 réplicas y un movimiento de magnitud 4,5

La actividad sísmica continuó después del terremoto principal. Los registros difundidos durante la jornada contabilizaron más de 40 movimientos posteriores, algunos de ellos perceptibles para la población.

La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 4,5 y se produjo poco más de dos horas después del primer terremoto.

La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada del Instituto Tecnológico de California (Caltech), explicó que la secuencia podía continuar y que los habitantes debían estar preparados para sentir nuevos movimientos.

El USGS advierte que las réplicas pueden producirse durante minutos, horas o días después del evento principal. También aclara que no es posible anticipar el momento exacto ni el lugar de un próximo terremoto.

Qué daños provocó el terremoto en Los Ángeles

Uno de los sectores que registró inconvenientes fue el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), donde se reportaron vidrios rotos y la caída de paneles del techo. También hubo objetos que cayeron de estanterías y otros elementos en distintos establecimientos de la región.

En paralelo, las autoridades realizaron inspecciones preventivas para comprobar las condiciones de edificios e instalaciones estratégicas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó un operativo con personal de sus 106 estaciones. Los equipos recorrieron sus respectivas jurisdicciones para evaluar infraestructura y atender eventuales emergencias.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a los habitantes mantenerse informados y seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Por qué se vio una columna de fuego en la refinería Chevron

Otro de los episodios que llamó la atención fue la aparición de una intensa columna de fuego y humo en la refinería de Chevron, ubicada en El Segundo.

Las imágenes generaron preocupación entre los residentes, pero las autoridades locales informaron que se trató de un episodio de venteo y combustión de gases mediante los sistemas de seguridad de la instalación.

La activación de las antorchas de seguridad, conocidas como flares, respondió a los procedimientos automáticos de la refinería ante la contingencia provocada por el movimiento sísmico.

La situación fue monitoreada por los equipos de emergencia locales. Es importante distinguir este episodio de un incendio estructural confirmado: la información disponible lo identificó como una activación de los sistemas de seguridad.

Qué probabilidad existe de que ocurra otro terremoto

El pronóstico de réplicas del USGS contempla distintos escenarios para los próximos siete días.

En su actualización del sábado, el organismo estimó:

5% de probabilidad de al menos una réplica de magnitud 5 o superior.

41% de probabilidad de al menos una réplica de magnitud 4 o superior.

89% de probabilidad de al menos una réplica de magnitud 3 o superior.

Estas estimaciones no significan que vaya a producirse necesariamente otro terremoto de esas características. Son probabilidades estadísticas que se actualizan a medida que evoluciona la secuencia sísmica.

El organismo también señala que las probabilidades de un movimiento de magnitud 6 o superior son considerablemente menores.

California y el antecedente del terremoto de Northridge

California es una de las regiones de Estados Unidos con mayor actividad sísmica. Su territorio está atravesado por numerosas fallas geológicas, entre ellas el sistema de la falla de San Andrés, que forma parte de un complejo entramado tectónico.

Uno de los antecedentes más graves de la historia reciente del estado fue el terremoto de Northridge, ocurrido el 17 de enero de 1994.

Aquel movimiento alcanzó una magnitud de 6,7 y provocó 57 muertes, miles de heridos y daños económicos multimillonarios. También generó importantes consecuencias sobre viviendas, autopistas, edificios comerciales y servicios públicos.

El episodio de este sábado fue considerablemente menor en magnitud, pero volvió a poner en primer plano la preparación de las ciudades californianas frente a los movimientos sísmicos.