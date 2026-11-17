El Gobierno de Neuquén concretó la entrega de cinco nuevas viviendas en Sauzal Bonito, destinadas a familias de la localidad que necesitaban una solución habitacional segura. Las casas fueron construidas mediante un sistema con parámetros de sismorresistencia, pensado para brindar mayor seguridad y tranquilidad a quienes las habitarán.

Durante la entrega, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó la importancia de reinvertir los recursos de la provincia en soluciones concretas para la comunidad.

“El gobernador Rolando Figueroa tiene muy claro que cada peso que ingresa a la provincia debe volver en obras, en oportunidades y en soluciones concretas para que cada neuquino y neuquina viva mejor”, expresó.

En ese sentido, puso en valor lo que representa para las familias acceder a una vivienda propia: “Estamos hablando de algo tan importante como entregar una casa. Sabemos lo que significa para una familia tener su vivienda, poder proyectar, crecer y construir su futuro con tranquilidad. Para muchas de estas familias es un anhelo que esperaron durante mucho tiempo y hoy estamos haciendo realidad”.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó la importancia de abordar el bienestar de las familias desde una mirada integral, que también contemple las condiciones en las que viven. “Desde el Gobierno trabajamos para llegar a cada localidad con políticas públicas que mejoren la vida de nuestra gente. Porque la salud también tiene que ver con las condiciones en las que vivimos: contar con una vivienda segura y digna es fundamental para el bienestar de una familia”, señaló.

Y agregó: “Estas cinco viviendas representan mucho más que una solución habitacional. Son una respuesta concreta para familias que necesitaban vivir con mayor seguridad y tranquilidad. Cuando hay decisión política y un Estado que trabaja cerca de la gente, podemos transformar esas necesidades en soluciones reales”.

La obra se realizó dentro del Programa de Financiamiento Conjunto entre la provincia y la empresa Tecpetrol S.A., que contempla la construcción de 50 viviendas en la localidad, con aportes económicos de ambas partes en iguales proporciones.

Las cinco viviendas tienen distintas características: una de un dormitorio, de 37 metros cuadrados; otra de dos dormitorios, de 54 metros cuadrados; y tres de tres dormitorios, de 70 metros cuadrados cada una.

La ejecución estuvo a cargo de CORFONE SA, mientras que el Fondo de Responsabilidad Social Empresaria tuvo a su cargo la contratación y la inspección de los trabajos. Por su parte, la Comisión de Fomento participó en la identificación de las familias beneficiarias a partir de estudios socioeconómicos.

Como parte del programa, también está prevista la demolición de las antiguas viviendas que quedaron deshabitadas, algunas de ellas con fallas estructurales y riesgo de derrumbe, para evitar que vuelvan a ser ocupadas y preservar la seguridad de las familias.





