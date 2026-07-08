El balance del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela siguió creciendo con 3.685 muertos confirmados y casi 17.000 heridos. A casi dos semanas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, la zona cero del desastre —el estado costero de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y miles de personas perdieron sus hogares— comienza a vivir un cambio en la dinámica de los operativos: varias brigadas de rescate extranjeras empezaron a retirarse al no encontrar señales de vida entre los escombros, mientras retroexcavadoras remueven las montañas de hormigón en busca de los miles de desaparecidos que las plataformas civiles calculan en más de 40.000. Las aeronaves del ejército de Estados Unidos siguen sobrevolando el área con frecuencia y aterrizando en la pista del aeropuerto de Maiquetía, parcialmente habilitado para vuelos humanitarios pero con daños considerables en su infraestructura.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas y se ubica precisamente en La Guaira, permanece cerrado al tráfico comercial desde la noche de los sismos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció en Telegram la "activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela", sin precisar fechas concretas. El sábado había dicho estar "en contacto" con países dispuestos a "ayudar a la recuperación" del aeropuerto, también sin dar detalles. La reapertura del principal acceso aéreo del país es considerada crítica tanto para la continuidad de la ayuda humanitaria como para la eventual recuperación económica de una Venezuela que ya arrastraba una crisis estructural antes de la catástrofe.

Rodríguez continuó defendiendo la respuesta gubernamental a la emergencia pese a las críticas generalizadas por la lentitud e insuficiencia de los primeros días, cuando damnificados en La Guaira denunciaron haber tenido que remover escombros con sus propias manos ante la ausencia de maquinaria oficial. La llegada tardía de los equipos internacionales —más de 4.000 rescatistas de 27 países coordinados por la ONU— fue la que permitió sistematizar las operaciones en la zona más devastada, mientras el gobierno venezolano enfrentó acusaciones de subestimar las cifras de desaparecidos y de no estar a la altura de una catástrofe que el Servicio Geológico de EE.UU. calificó como la más potente en Venezuela desde 1900.