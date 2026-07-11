El número de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela superó la barrera de los 4.000, con 4.118 víctimas fatales confirmadas según el informe del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en un salto de 229 muertos respecto al balance del jueves que marcaba 3.889.

Los heridos se mantienen en 16.740 y 17.266 personas permanecen refugiadas en los 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades, mientras la plataforma civil Desaparecidos Terremoto Venezuela registra una leve reducción en la cifra de personas sin localizar, que bajó a 29.995. A dieciséis días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, el operativo de respuesta ha atendido a 86.794 familias, y una nueva réplica de magnitud 3,9 sacudió este viernes el norte del país —a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en La Guaira— sin reportar daños ni víctimas, sumándose a las más de 1.100 réplicas registradas desde el evento principal.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez supervisó los trabajos de rehabilitación en San Bernardino, Caracas, en el marco del Plan Venezuela Renace, y anunció avances concretos: 186 edificios y 8.515 viviendas están siendo rehabilitadas para permitir el retorno de las familias, con la participación de ingenieros internacionales que trabajan junto a la comisión presidencial en la revisión de protocolos de construcción para zonas sísmicas.

"Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios, pero ya abordando planes de construcción de vivienda", precisó Rodríguez. En materia de servicios básicos, la mandataria informó que el suministro eléctrico en La Guaira fue restablecido al 96% tras la rehabilitación de 21 subestaciones, el agua potable alcanza el 84% de recuperación —con camiones cisterna cubriendo los sectores con infraestructura colapsada— y las telecomunicaciones de la empresa estatal Cantv avanzan en su restablecimiento.

La combinación de cifras en aumento y servicios básicos en recuperación dibuja el mapa contradictorio de una Venezuela que intenta transitar simultáneamente la emergencia activa y la reconstrucción, en un país que ya arrastraba una crisis estructural antes de los sismos.

Con 4.118 muertos oficiales, casi 30.000 desaparecidos según plataformas civiles y miles de familias aún en carpas, el camino hacia la normalidad será largo y exigente, en particular para un estado como La Guaira —donde la electricidad se recupera al 96% pero190 edificios colapsaron definitivamente— que deberá reconstruirse sobre los mismos suelos que en junio se abrieron bajo sus pies.