Venezuela después del trágico doble terremoto: avanza el restablecimiento total de los servicios básicos en La Guaira

A 16 días del doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela, las autoridades de ese país reportaron avances concretos en la recuperación de los servicios esenciales en La Guaira, uno de los estados más afectados por la catástrofe natural. Según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez, el suministro eléctrico ya fue restablecido en un 96 por ciento, mientras que el servicio de agua potable alcanzó un nivel de recuperación del 84 por ciento. También avanzan las tareas para normalizar las telecomunicaciones y otros servicios estratégicos para la población.

La Guaira ocupa un lugar clave dentro de la infraestructura venezolana. Allí se encuentran el principal puerto marítimo del país y el aeropuerto internacional que conecta a Caracas con numerosos destinos del exterior. La recuperación del área, en medio de las tareas de búsqueda y rescate de personas junto con la remoción de escombros resulta clave para la actividad económica y logística del país caribeño.

De la emergencia, a la reconstrucción

Hasta el momento, Venezuela ha reportado un saldo de 3.889 personas fallecidas, 16.740 heridos y más de 850 edificaciones afectadas. Durante las primeras jornadas posteriores al doble terremoto, los esfuerzos estuvieron concentrados en las tareas de rescate, la atención sanitaria y la asistencia a los damnificados. Con el paso de los días, el foco comenzó a desplazarse hacia la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de los servicios básicos.

Las autoridades venezolanas sostienen que la normalización de la energía y el agua constituye uno de los pasos más importantes para que las comunidades afectadas puedan retomar gradualmente sus actividades cotidianas.

El desafío económico que enfrenta Venezuela

La reconstrucción representa un desafío de enorme magnitud para la economía venezolana. Especialistas estiman que la reparación de infraestructura pública, redes de servicios y viviendas demandará inversiones multimillonarias en los próximos meses. Además del impacto social, los daños en instalaciones portuarias, carreteras y sistemas logísticos afectan sectores productivos y comerciales que resultan claves para el funcionamiento del país caribeño.

La recuperación de La Guaira tiene una relevancia especial debido a que buena parte de las importaciones y exportaciones venezolanas dependen de la operatividad de esa región costera. Un punto álgido en un país que ya afrontaba una grave crisis institucional desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

Ayuda internacional y cooperación regional

La tragedia movilizó asistencia humanitaria de organismos internacionales y de distintos países de América Latina y otras regiones del mundo. Durante las últimas semanas llegaron a Venezuela medicamentos, alimentos, equipos de emergencia y materiales destinados a apoyar las tareas de reconstrucción.

La situación también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de cooperación frente a catástrofes naturales, especialmente en países que enfrentan dificultades económicas para responder a emergencias de gran escala.