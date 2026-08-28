A varios kilómetros debajo del océano Pacífico, frente a las costas de Canadá, una parte de la corteza terrestre se encuentra en pleno proceso de fragmentación. El fenómeno fue identificado por un grupo internacional de científicos que consiguió obtener imágenes detalladas de una zona de subducción mientras comienza a dividirse en diferentes segmentos.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Science Advances y forman parte del Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21) . El trabajo se concentró en el sistema tectónico ubicado en el noroeste del Pacífico, donde interactúan las placas oceánicas Juan de Fuca y Explorer con la placa Norteamericana.

La Tierra se fractura bajo el Pacífico: el descubrimiento científico frente a las costas de Canadá

Un proceso invisible a escala humana

El descubrimiento permite observar un proceso que los geólogos conocían principalmente a partir de sus consecuencias: cómo una zona de subducción comienza lentamente a dejar de funcionar y termina desapareciendo. Lejos de tratarse de una fractura repentina capaz de modificar el planeta de un momento a otro, los investigadores remarcaron que el proceso ocurre a una escala extremadamente lenta. Los cambios podrían extenderse durante millones de años, un período imperceptible desde la perspectiva humana.

¿Qué descubrieron los científicos?

Las zonas de subducción son regiones en las que una placa tectónica se introduce debajo de otra y comienza a hundirse hacia el manto terrestre. Estos límites tienen un papel fundamental en la dinámica interna del planeta y están asociados con algunos de los terremotos y volcanes más importantes del mundo.

En este caso, los investigadores encontraron evidencias de que una porción del sistema tectónico de Cascadia se está fragmentando progresivamente en piezas más pequeñas, lo que genera nuevos límites entre segmentos de la corteza. "Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición" , explicó Brandon Shuck, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio.

Para describir lo que ocurre bajo el Pacífico, el especialista recurrió a una comparación gráfica. En lugar de imaginar un único colapso, señaló que el fenómeno se asemeja a un tren que descarrila lentamente, vagón por vagón.

La tecnología detrás del hallazgo

La investigación combinó imágenes sísmicas de penetración profunda con registros de terremotos de la región. De esa manera, los científicos pudieron reconstruir estructuras que se encuentran ocultas varios kilómetros debajo del fondo marino. Uno de los principales hallazgos fue una estructura de aproximadamente 75 kilómetros de extensión asociada con la fragmentación de la placa. Los datos también muestran sectores donde la actividad sísmica presenta diferencias significativas, una señal que ayuda a determinar cuáles son las partes que todavía permanecen conectadas.

Según Shuck, algunos segmentos estarían avanzando hacia una separación completa. "Aún no se ha desprendido por completo, pero está cerca de hacerlo" , explicó el investigador sobre una de las regiones estudiadas.

El ciclo de vida de las placas tectónicas

Para comprender este fenómeno natural es necesario retroceder millones de años y observar el denominado ciclo de vida de las placas tectónicas. La superficie sólida del planeta no forma una única estructura inmóvil, sino que está dividida en grandes placas que se desplazan lentamente. En algunos puntos chocan, en otros se separan y también existen regiones donde una termina introduciéndose debajo de otra.

Pero esas estructuras tampoco son eternas. Las placas pueden modificarse, fragmentarse y eventualmente desaparecer dentro del manto terrestre.

Los investigadores sostienen que el proceso observado frente a Canadá está relacionado con la interacción entre las dorsales oceánicas y la zona de subducción. Cuando una dorsal se aproxima a una fosa oceánica, la litosfera recién formada es más joven, caliente y flotante, características que dificultan que continúe hundiéndose de la misma manera. Esa resistencia puede favorecer cambios en la geometría de la placa y, con el paso de millones de años, contribuir a su fragmentación.

La importancia del nuevo estudio está precisamente en que los científicos consiguieron observar diferentes etapas de ese proceso dentro de un mismo sistema tectónico.