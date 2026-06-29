Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo ocurrido en un centro de alojamiento temporal para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, a unos 40 kilómetros al oeste de Hamburgo. La policía confirmó que cinco personas fallecieron en el lugar y una sexta murió en el hospital a causa de sus heridas, y precisó que tres personas fueron arrestadas, entre ellas el presunto autor principal de los disparos. El tiroteo se produjo en instalaciones ubicadas en Dankersstrasse, al sur del centro de la ciudad, en las inmediaciones de una guardería y una escuela primaria cuyos alumnos y personal resultaron ilesos. El concejal local Carsten Brokelmann agradeció públicamente "a los agentes de policía su labor en esta situación tan difícil" y expresó alivio por que los niños de ambos establecimientos educativos estén "sanos y salvos".

Las autoridades alemanas trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil del ataque, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre la identidad de las víctimas ni de los detenidos. La Policía de Lüneburg publicó en X un llamado a la población a evitar la zona mientras se desarrollaba el operativo, y canalizó las actualizaciones a través del canal de WhatsApp de la Policía de Stade. Stade es una ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes con un perfil tranquilo y alejado de los focos de conflicto que suelen asociarse a los ataques armados en Alemania, lo que convierte al suceso en un golpe particularmente impactante para su comunidad.

El tiroteo reaviva el debate sobre la seguridad en Alemania y el control de armas en un país donde, según datos gubernamentales, unas 929.000 personas poseen algo más de 3 millones de armas en una población de 83 millones de habitantes. El hecho de que el ataque se haya producido en un centro destinado a uno de los grupos más vulnerables —madres gestantes, mujeres con niños pequeños y menores de seis años— y en las inmediaciones de establecimientos educativos añade una dimensión de particular crudeza a un episodio que las autoridades califican como uno de los más graves registrados en el norte del país en los últimos años.