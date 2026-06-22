Un violento tiroteo ocurrido este lunes en la Escuela Secundaria Nacional San José, ubicada en Tacloban, Filipinas, dejó un saldo trágico de tres estudiantes fallecidos y siete heridos. El establecimiento educativo cuenta con más de 1.500 alumnos.

El ataque se registró durante el horario escolar, cuando los disparos resonaron en diferentes sectores del edificio. Según informes preliminares, los agresores utilizaron armas de fuego cortas para perpetrar el incidente dentro de las aulas.

En medio del caos, estudiantes y personal buscaron refugio para protegerse de los disparos, mientras que las autoridades lograron detener a dos sospechosos vinculados al hecho. Uno fue capturado dentro de la escuela y el otro, que había huido, fue localizado en las inmediaciones tras una búsqueda exhaustiva.

Dos adolescentes desbordados por el acoso escolar generaron este caos

El jefe policial regional, general de brigada Jason Capoy, explicó que los detenidos, dos adolescentes de 14 y 15 años, eran amigos cercanos que declararon haber sido víctimas de acoso escolar. Además, aclaró que ninguno contaba con antecedentes penales.

Capoy detalló que “los sospechosos irrumpieron en dos aulas porque después del tiroteo en la primera, los niños salieron corriendo y los sospechosos aparentemente persiguieron a algunas víctimas hasta otra aula”.

La Policía Nacional de Filipinas emitió un comunicado inicial en el que instó a la población a “mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso”.

Posteriormente, la policía confirmó la recuperación de las dos armas de fuego presuntamente usadas en el ataque. El jefe de la fuerza, general José Melencio C. Nartatez Jr, enfatizó: “Nuestras escuelas deben seguir siendo santuarios del aprendizaje, no escenarios de violencia. La Policía Nacional de Filipinas no descansará hasta que cada niño pueda entrar a su escuela sin temor”.

En respuesta inmediata, la Cruz Roja Filipina movilizó ambulancias y equipos de apoyo psicosocial para asistir a los afectados. La organización brindó atención en el lugar y evaluó la necesidad de trasladar a los heridos a centros médicos. En total, 28 personas, incluyendo estudiantes, padres y personal escolar, recibieron apoyo psicológico, mientras que cuatro fueron tratadas por abrasiones e hiperventilación causadas por el pánico.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, manifestó su tristeza frente al incidente. Su subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, afirmó que “cualquiera, especialmente los padres de las víctimas, se sentirá triste y aterrorizado”.

Tiroteo y horror en escuela de Filipinas deja tres muertos y siete heridos

Marcos Jr ordenó una investigación detallada del tiroteo y solicitó a las fuerzas de seguridad reforzar la vigilancia en escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos para prevenir futuros hechos violentos.

Si bien Filipinas enfrenta con frecuencia delitos relacionados con armas de fuego, los ataques dentro de centros educativos son poco comunes, lo que genera especial preocupación entre las autoridades y la comunidad local.