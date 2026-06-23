Unos 60 turistas, incluidos varios argentinos, vivieron momentos de extrema tensión al quedar atrapados en medio de un intenso tiroteo en la favela Santa Marta, en Río de Janeiro. El grupo había llegado durante la madrugada a un mirador de la comunidad para observar el amanecer cuando se desató un enfrentamiento armado.

El episodio ocurrió poco después de las 4 de la mañana, cuando fuerzas de la Policía Civil ingresaron al lugar para ejecutar órdenes de allanamiento y detención contra presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Según testigos, los disparos se extendieron durante unos 20 minutos y obligaron a los visitantes a buscar refugio en el suelo mientras se escuchaban ráfagas de armas de fuego y explosiones.

El fotógrafo brasileño Ari Kaye, que se encontraba en el lugar, describió la escena como una “situación de guerra” y relató que el pánico se apoderó de las decenas de personas que estaban en el mirador.

Como consecuencia del operativo y los enfrentamientos, cuatro personas murieron, según se supo no eran turistas. Además, un pasajero que viajaba en un colectivo que circulaba por una de las principales vías de acceso a la favela resultó herido en una pierna por una bala perdida.

La fama de la excursión a la favela

La favela Santa Marta, ubicada entre los barrios de Botafogo y Copacabana, es uno de los puntos turísticos más visitados de Río de Janeiro por sus vistas panorámicas del Cristo Redentor, el Pan de Azúcar y la bahía de Guanabara. El lugar también alcanzó notoriedad internacional tras ser escenario del videoclip “They Don't Care About Us”, grabado por Michael Jackson en 1996.

La intervención policial forma parte de la denominada Operación Contención, una estrategia impulsada por las autoridades para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho.

Desde el inicio de la ofensiva, las fuerzas de seguridad informaron la detención de más de 360 personas, además de la incautación de cientos de armas de fuego y miles de municiones.