Tiroteo en Pensilvania: nueve muertos, entre ellos dos niños

Nueve personas, entre ellas dos niños y el presunto autor de los disparos, murieron durante un tiroteo ocurrido el viernes por la noche en Erie, una ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos. El ataque se produjo en una vivienda de la calle Perry y es investigado por las autoridades locales.

Según los reportes de medios estadounidenses, la Policía recibió un aviso alrededor de las 17, luego de que testigos alertaran sobre un hombre que disparaba un arma de fuego en la vía pública antes de ingresar a una casa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos mujeres muertas en la calle. Posteriormente, hallaron a otras víctimas sin vida en el interior de la vivienda, incluidos dos niños.

El presunto atacante también fue encontrado muerto. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, presentaba una herida de bala aparentemente autoinfligida.

Qué se sabe del operativo policial en Erie

El episodio ocurrió en el sector este de Erie y motivó un despliegue policial que incluyó la intervención de un equipo táctico especializado.

Durante el operativo, los agentes rodearon la vivienda e intentaron que el hombre saliera del inmueble. En medio de la intervención se escucharon nuevos disparos, según los reportes de medios locales.

Sin embargo, las autoridades locales aclararon que las nueve muertes se habían producido antes de la llegada de la Policía. También indicaron que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza activa para la población.

La investigación y las incógnitas del ataque

Las autoridades todavía no han difundido las identidades de las víctimas ni establecido cuál fue el motivo del tiroteo, según la información disponible al momento de los primeros reportes.

La investigación busca reconstruir las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Por el momento, no se confirmó públicamente qué relación existía entre el presunto atacante y las personas fallecidas.

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, describió el escenario como uno de los más difíciles y dolorosos que había enfrentado durante su trayectoria profesional, de acuerdo con declaraciones reproducidas por medios estadounidenses.

La tragedia conmocionó a la comunidad local, mientras las autoridades continuaban trabajando para esclarecer lo sucedido.