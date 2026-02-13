Dos personas murieron y una resultó herida tras producirse un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur y las autoridades no dieron a conocer los detalles sobre el sospechoso. Según un comunicado de prensa de la escuela el hecho sucedió en la noche del jueves en “un apartamento del complejo residencial de estudiantes Hugine Suites en el campus de Orangeburg” y el mismo “provocó un cierre del campus que permaneció vigente, horas después del tiroteo”.

En tanto, la Universidad indicó además que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) está investigando el tiroteo y que los funcionarios escolares no confirmaron las identidades de las víctimas ni la condición en la que se encuentra la persona herida._

La universidad tiene una población estudiantil de aproximadamente 2.800 estudiantes y, en octubre del año pasado, dos tiroteos en el campus, incluido uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, provocaron la muerte de una persona muerta, mientras que otra resultó herida.

Las autoridades universitarias no informaron si se había detenido a alguien en relación con el tiroteo. Señalaron que los investigadores se encontraban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las áreas cercanas. La universidad canceló las clases y puso consejeros a disposición de los estudiantes.

"La universidad declaró el cierre del campus aproximadamente a las 9:15 p. m. del jueves (02:15 GMT del viernes) tras un informe de tiroteo en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites", se lee en el comunicado del centro educativo. "El campus permanece cerrado".

El campus de esta universidad ya fue escenario de dos tiroteos en octubre, incluyendo uno en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que causó la muerte de una persona y dejó herida a otra, según informó la cadena ABC News.

Este incidente es el último de una larga serie de ataques a escuelas y centros educativos en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego se enfrentan a un estancamiento político.

Este tiroteo se produce también pocos días después de que una joven de 18 años matara a ocho personas en una escuela secundaria de Columbia Británica, en Canadá.