Cuatro personas murieron y 10 resultaron heridas en un tiroteo en California, Estados Unidos, informó la Policía, que calificó el hecho como un "incidente dirigido". "Aproximadamente 14 individuos recibieron disparos de arma de fuego y se confirman cuatro víctimas mortales", dijo la oficina del sheriff del condado de San Joaquín en redes sociales.

El ataque ocurrió durante la celebración de cumpleaños de un niño y entre las víctimas hay adultos y menores. Las autoridades buscan al sospechoso, que se escapó. Agregó que la información disponible es limitada y que supuestamente se trata de disparos "dirigidos". Los detectives del condado "trabajan por determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia", continuó.

"Las indicaciones iniciales sugieren que podría ser un incidente dirigido, y los investigadores exploran todas las posibilidades", indicó. "Urgimos a cualquier persona con información, tomas de video o que hayan presenciado cualquier parte de este incidente que contacte de inmediato a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín", dijo la policía.

El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.

Fuentes: afp, NBC News