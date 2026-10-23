La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia asumió la investigación sobre una serie de tiroteos perpetrados este viernes por la mañana en la periferia sudoeste de París, que dejaron como saldo una persona fallecida y cuatro heridas de gravedad, entre ellas una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala. Los ataques se produjeron alrededor de las 10:30 (hora local) en las localidades de Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines, cuando un hombre armado abrió fuego repetidamente con una metralleta desde un vehículo contra transeúntes que circulaban por la vía pública. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó los hechos como "muy graves" y confirmó el traspaso de las actuaciones al fuero antiterrorista.

El presunto agresor, identificado como un hombre de nombre Kevin originario de la cercana ciudad de Saint Cyr, fue interceptado y detenido a los pocos minutos por las fuerzas policiales en el municipio de Coignères. Las primeras reconstrucciones testimoniales y las declaraciones de las autoridades locales apuntan a una motivación de índole racista: el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, y el regidor de Trappes, Ali Rabeh, señalaron que el atacante habría seleccionado a sus víctimas en función del color de su piel, constatándose que la persona fallecida es de origen africano y uno de los heridos graves de origen magrebí, en lo que definieron como un intento deliberado de provocar una masacre.

La irrupción de este hecho de violencia de tinte racista y posible cariz terrorista eleva aún más la tensión social en el país, que ya se encontraba bajo un fuertísimo dispositivo de seguridad tras las recientes protestas y las restricciones a las manifestaciones dispuestas por el Ejecutivo de Emmanuel Macron. Mientras los servicios de emergencia lograron estabilizar a la menor herida en un hospital de la región parisina, los investigadores de la PNAT y las fuerzas de orden público analizan los antecedentes del detenido y peritan los elementos incautados para determinar si actuó en soledad o si contaba con vínculos con células de extrema derecha.