Tragedia ferroviaria en España: confirmaron la muerte de un argentino y buscan a otro

La tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, también alcanzó a ciudadanos argentinos. La Cancillería confirmó este miércoles que un compatriota murió, otro permanece desaparecido y otros resultaron heridos como consecuencia del accidente.

La información fue comunicada oficialmente por el organismo argentino, que aclaró que se trata de los datos disponibles hasta el momento y que la situación puede actualizarse a medida que avancen las tareas de identificación y búsqueda.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, informó Cancillería.

De acuerdo con la información difundida, dos argentinos resultaron heridos. Las autoridades no proporcionaron públicamente las identidades de las personas afectadas.

La Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España permanecen en contacto con las familias y brindan asistencia consular, bajo criterios de reserva y confidencialidad.

Al menos 68 muertos por el choque de trenes

El último balance citado en la información disponible indica que al menos 68 personas murieron y 58 resultaron heridas, mientras que 15 permanecían en estado crítico. Más de 500 pasajeros viajaban en las formaciones involucradas.

El accidente se produjo cuando los trenes circulaban a alta velocidad y provocó una nueva tragedia ferroviaria en España, apenas diez meses después de otro grave episodio. El 18 de enero habían colisionado las formaciones Iryo 6189 y Alvia 2384 en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Aquel accidente dejó 46 muertos y 292 heridos.

Tras la nueva tragedia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional y anunció que se realizará una investigación para determinar las causas del choque.