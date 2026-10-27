Después de varios días de trabajos sobre la infraestructura ferroviaria afectada por las lluvias y los descarrilamientos registrados en la Región Sur, la empresa Tren Patagónico anunció que el próximo viernes 30 de octubre volverá a operar el servicio de pasajeros entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La reanudación llega tras una emergencia que obligó a suspender circulaciones y desplegar operativos de reparación en distintos puntos de la traza. Las intensas precipitaciones provocaron daños en terraplenes, acumulación de barro sobre las vías y varios inconvenientes operativos que afectaron la normal prestación del servicio ferroviario.

Garantizar la seguridad

Durante los últimos días, cuadrillas de la empresa estatal trabajaron en la recuperación de material ferroviario, el acondicionamiento de sectores comprometidos y el rearmado de tramos de vía dañados por el temporal. Las tareas se concentraron especialmente en los sectores donde las lluvias generaron problemas de estabilidad sobre la infraestructura, una situación que incluso derivó en descarrilamientos y obligó a evacuar pasajeros mediante transporte alternativo.

Desde la empresa indicaron que el objetivo principal fue garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los futuros usuarios del servicio. Concluidas las tareas de reparación y acondicionamiento, Tren Patagónico confirmó el regreso de los horarios regulares.

La formación partirá de Viedma hacia Bariloche los viernes a las 17, mientras que el regreso desde la ciudad cordillerana se realizará los domingos a las 17, retomando el esquema habitual de funcionamiento.

Un servicio clave para Río Negro

La conexión ferroviaria constituye uno de los principales medios de vinculación entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina, además de ofrecer una alternativa de transporte para habitantes de la Región Sur y turistas que recorren la provincia. La normalización del servicio se produce luego de semanas complejas para el sistema ferroviario, marcadas por fenómenos meteorológicos extraordinarios que también provocaron anegamientos, complicaciones viales y dificultades en distintas localidades rionegrinas.