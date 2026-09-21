Los medios estadounidenses CNN, MS NOW y Político anunciaron que presentarán una demanda judicial contra la administración del presidente Donald Trump tras la revocación de las credenciales de sus periodistas acreditados en la Casa Blanca. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones de prensa fundamentaron la acción legal en la defensa de las garantías constitucionales fijadas por la Primera Enmienda, señalando que la medida gubernamental se ejecutó sin previo aviso ni debido proceso como respuesta a la cobertura editorial realizada por sus cronistas.

Por su parte, el presidente estadounidense defendió la decisión a través de su plataforma Truth Social, en la que calificó a las empresas de comunicación afectadas como una amenaza a la seguridad nacional y argumentó que la disposición no constituye un ataque a la prensa libre, sino un combate contra la difusión de información falsa. Las fricciones con los medios de comunicación y el Departamento de Defensa se enmarcan en una serie de controversias previas, entre las cuales figuran restricciones impuestas por el Pentágono que resultaron anuladas posteriormente en el ámbito judicial.

El veto presidencial generó complicaciones inmediatas en la logística de la cobertura audiovisual del viaje del mandatario a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la Naciones Unidas. Dado que la cadena CNN tenía a su cargo la responsabilidad de registrar las actividades del contingente presidencial y las reuniones bilaterales paralelas, el retiro de las credenciales impidió el despliegue de su equipo técnico, limitando la transmisión de las alternativas del evento a las fuentes oficiales provistas por el organismo multilateral.