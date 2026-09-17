El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se encuentra ante una decisión determinante sobre el futuro del conflicto con Irán, en relación con la posibilidad de reiniciar ofensivas militares a gran escala. En declaraciones concedidas al medio especializado Axios, el jefe de Estado señaló que evalúa si intensificar las acciones armadas para buscar el colapso del régimen iraní o mantener el actual esquema de presión. El pronunciamiento se produce en forma previa a un encuentro programado para el próximo martes en Nueva York con los líderes de seis países del Golfo —Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Omán— en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las conversaciones al margen del cumbre multilateral buscarán recoger la postura de los aliados regionales antes de resolver los siguientes pasos de la estrategia norteamericana. Tras haber pausado los bombardeos principales a comienzos de agosto por las objeciones de Riad y Doha ante eventuales represalias sobre sus instalaciones hidrocarburíferas, Washington mantuvo un enfoque basado en sanciones económicas, el bloqueo naval a los puertos iraníes y la custodia del tránsito petrolero en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, mandos del Pentágono advirtieron que el despliegue militar en Oriente Medio no puede prolongarse indefinidamente sin un objetivo operacional definitivo.

En paralelo, la Casa Blanca elabora un plan estratégico de posguerra orientada a la contención regional de Teherán y a la expansión de los acuerdos de normalización diplomática entre Israel y los países árabes. Pese al bloqueo de las exportaciones de crudo iraní y a la continuidad de las medidas de fuerza, Washington confirmó la existencia de contactos directos con funcionarios de Irán, quienes expresaron interés en alcanzar un acuerdo. La determinación final sobre el curso de la guerra se mantiene condicionada tanto a la consulta con los gobiernos del Golfo como al calendario político interno marcado por las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos.