El presidente Donald Trump admitió, tras la decimotercera noche consecutiva de ataques sobre Irán, que su estrategia de salida del conflicto tiene dos caminos: "Hay una salida militar, en la que simplemente seguimos adelante como lo estamos haciendo, e incluso podemos aumentar la intensidad, y eso está acabando con todo. O hay una estrategia más inteligente, y esa es llegar a un acuerdo". El mandatario señaló que las negociaciones con Teherán continúan y que Irán "se está poniendo cada vez más serio a medida que pasan los días", con Vance y Rubio involucrados en las conversaciones. "Creo que están siendo, por mucho, los más serios que hemos visto hasta ahora. Pero eso no significa que vayamos a lograrlo", matizó, descartando además tener prisa por cerrar un acuerdo antes de las elecciones intermedias de noviembre: "Tenemos que hacerlo bien", afirmó desde la Oficina Oval. La declaración reveló la lógica subyacente de semanas de bombardeos: usar la presión militar para forzar un acuerdo en mejores condiciones que el memorando de Islamabad, que ambas partes declararon muerto.

Simultáneamente, el conflicto se extendió a Europa de manera directa. La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a la familia real británica y declaró "objetivo militar legítimo" la base de la RAF en Fairford, Gloucestershire, tras conocerse que el flamante primer ministro Andy Burnham autorizó el despegue de bombarderos estadounidenses desde instalaciones británicas hacia objetivos en Irán, revirtiendo la negativa de su predecesor Keir Starmer. El comunicado iraní responsabilizó a la corona por "un oscuro historial que incluye la división de países islámicos, masacres y la ocupación de Palestina" e instó a Londres a "no agravar su situación". Un vocero oficial británico respondió que las Fuerzas Armadas se mantienen en estado de alerta permanente en coordinación con la OTAN. La decisión de Burnham de involucrar infraestructura británica en la guerra marca un cambio estratégico significativo para el nuevo gobierno laborista, que en sus primeros días en el poder tomó una postura más alineada con Washington que la de su antecesor.

La escalada tuvo consecuencias económicas inmediatas: el petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde los peores momentos del conflicto, impulsado por la combinación de los bombardeos en Irán, los ataques hutíes contra dos buques petroleros sauditas en el Mar Rojo y el riesgo creciente sobre el estrecho de Bab el-Mandeb. Analistas advirtieron que un posible cierre de esa vía —por donde transita el 7% del suministro global de crudo— añadiría una crisis energética de escala histórica a la que ya genera el bloqueo de Ormuz. Con el crudo por encima de los 100 dólares, la inflación estadounidense en el 4,2%, las elecciones de medio término en noviembre y Burnham debutando como primer ministro con una amenaza directa de Irán sobre suelo británico, el conflicto de Medio Oriente entró este viernes en una fase que ya no reconoce límites geográficos ni diplomáticos claros.