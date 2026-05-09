El presidente Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania, que regirá el 9, 10 y 11 de mayo e incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de mil prisioneros de cada país. "La solicitud de alto el fuego la hice directamente yo", escribió Trump en Truth Social, donde agradeció "enormemente" la aceptación de los presidentes Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

El mandatario estadounidense recordó que las fechas elegidas coinciden con el Día de la Victoria en Rusia —que conmemora el triunfo sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial— y señaló que Ucrania "también desempeñó un papel importante" en ese conflicto. "Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada", expresó Trump, al tiempo que aclaró que las conversaciones para una paz definitiva continúan y que "cada día estamos más cerca de lograrlo".

Zelenski confirmó la tregua desde X con un mensaje que mezcló aceptación y cautela. El presidente ucraniano señaló que en el marco del proceso de negociación mediado por Washington recibió el acuerdo ruso para el intercambio de prisioneros en formato "1.000 por 1.000" y para el cese del fuego en las fechas acordadas, e instruyó a su equipo para preparar de inmediato la logística del intercambio.

En un pasaje revelador, Zelenski subrayó que "la Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa", y agradeció a Trump y a su equipo su "implicación diplomática productiva", aunque expresó su esperanza de que Estados Unidos garantice el cumplimiento ruso de los acuerdos.

Moscú, por su parte, formalizó su aceptación a través del asesor presidencial Yuri Ushakov, quien confirmó que Rusia respalda la iniciativa de Trump "por encargo del presidente Putin" y subrayó la importancia simbólica de que la tregua esté vinculada al 81° aniversario de la victoria sobre el nazismo.

El anuncio llega después de que Rusia había decretado unilateralmente un alto el fuego del 8 al 9 de mayo por el Día de la Victoria, y de que Ucrania había ofrecido una tregua propia el 5 y 6 de mayo que Moscú ignoró. La coincidencia de ambas partes en aceptar la propuesta de Trump representa el primer acuerdo concreto entre Rusia y Ucrania desde el inicio de la guerra, aunque su alcance limitado —tres días— deja abierta la pregunta sobre si podrá convertirse en el punto de partida de una negociación más duradera.