El opositor Alexei Navalny, que murió en febrero de 2024 en circunstancias poco claras en una prisión rusa, fue "envenenado" por Moscú con una "toxina rara", según una investigación revelada por Reino Unido. "Sabemos que el Estado ruso usó esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición", declaró el ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, con motivo del segundo aniversario de la muerte del acérrimo crítico del presidente ruso Vladimir Putin.

El análisis de las muestras de Navalny "confirmó de forma concluyente la presencia de epibatidina", una toxina presente en ranas dardo venenosas en Sudamérica. Estos cinco países europeos afirmaron que "solo el Estado ruso contaba con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional" para llevar a cabo el ataque.

Asimismo, dijeron que denunciarían a Rusia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por una violación de la Convención sobre Armas Químicas.

Navalny, quien luchó contra la corrupción del gobierno ruso y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el mayor enemigo del presidente Vladimir Putin, murió en la colonia penal del Ártico. Cumplía una condena de 19 años, la cual según él tenía motivaciones políticas.

Fuentes: ap/dpa/afp

