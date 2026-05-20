El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que durante la semana en curso serán excarceladas 300 personas en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero pasado. Entre los beneficiados se encuentran los llamados "policías metropolitanos de abril de 2002", agentes condenados por hechos ocurridos durante el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez, episodio que dejó decenas de muertos y heridos. Rodríguez aclaró que las liberaciones se realizarán por razones humanitarias y no implican necesariamente la extinción de las condenas: "Algunas personas están incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología se está cumpliendo, más allá de la Ley de Amnistía, con un proceso de darles beneficios a esas personas", explicó en sesión ordinaria del Parlamento.

El universo de personas beneficiadas incluye también mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con problemas de salud graves, en una aplicación del principio humanitario que el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado en varias ocasiones como señal de apertura hacia la comunidad internacional. Desde la aprobación de la ley en febrero, el mecanismo ya benefició a 8.616 personas de un total de 12.187 solicitudes recibidas, según datos del gobierno nacional. Las excarcelaciones de esta semana elevarán ese número a cerca de 9.000 beneficiarios en menos de cuatro meses de vigencia de la norma.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre Caracas, marcado por las recientes amenazas de Trump de "tomar el control" de Venezuela, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la deportación a EE.UU. del exministro Alex Saab apenas días atrás. Las excarcelaciones pueden leerse como un gesto de distensión del gobierno venezolano en un momento en que necesita reducir la presión externa, aunque la inclusión de condenados por el golpe de 2002 tiene también una dimensión de política interna: el chavismo usa esa fecha como piedra fundacional de su relato histórico, y la liberación de quienes participaron en aquellos hechos por razones humanitarias busca mostrar una madurez institucional que sus críticos le niegan.